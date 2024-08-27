Работники Госохотинспекции обнаружили в Юрьев-Польском районе поляну с огромными грибами-дождевиками. Одному из гигантов для сравнения примерили кепку. Сидит прямо как на человеческой

Работники Госохотинспекции обнаружили в Юрьев-Польском районе поляну с огромными грибами-дождевиками. Одному из гигантов для сравнения примерили кепку. Сидит прямо как на человеческой голове! На скопление грибов наткнулись во время рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания, рассказал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин в своих соцсетях. Он добавил, что эти дождевики в молодом возрасте