5 трудовых отрядов, 73 работника, 32 работодателя, 5 наставников и 6 органов местного самоуправления награждены за победу в областном конкурсе «Трудовое лето-2024».

5 трудовых отрядов, 73 работника, 32 работодателя, 5 наставников и 6 органов местного самоуправления награждены за победу в областном конкурсе «Трудовое лето-2024».На площадке общественной организации «Милосердие и порядок» Министерство труда и занятости населения отметили лучших наставников, работников и работодателей летней кампании.Награды вручили в пяти номинациях: «Лучший трудовой отряд», «Лучший работник», «Лучший работодатель», «Лучший наставник» и «Лучший исполнительно-распорядительный орган городского округа и муниципального района Владимирской области» по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет».Министр труда и занятости населения Андрей Григорьев поздравил юных победителей, пожелал им успехов в учёбе и подчеркнул важность труда для развития личности человека. Также он отметил важную роль наставников, работодателей и муниципалитетов в организации временной занятости подростков в летнее время.«В этом году жюри конкурса рассмотрело около 400 документов, видеороликов и фотографий, что на 76 заявок больше, чем в прошлом году. При оценке материалов учитывалось множество критериев: количество созданных временных рабочих мест, численность трудоустроенных подростков, отзывы, умение ребят качественно и быстро выполнять поставленные задачи, креативность и другие», – пояснил Андрей Григорьев.В номинации «Лучший работодатель» было 57 претендентов на победу. Лучшими признаны 32 работодателя из Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Камешково, Коврова, Меленок, Мурома, Собинки, Суздаля, Юрьев-Польского и посёлка Красная Горбатка. В номинации «Лучший трудовой отряд» было подано 12 заявок. Лучшими признаны отряды из Александрова, Вязников, Камешково и Красной Горбатки. С полным списком победителей во всех номинациях можно ознакомиться по ссылке .Напомним, что конкурс «Трудовое лето» проводится ежегодно с 2017 года с июля по август. Организатор – региональное Министерство труда и занятости населения при содействии службы занятости населения. В рамках летней трудовой кампании по организации временной занятости для ребят выделяются рабочие места в различных сферах. Трудоустройством занимается региональный кадровый центр «Работа России».