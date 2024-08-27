Представители Совета молодёжи АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили почётную грамоту главы Бельского МО Тверской области за активное участие в организации и проведении «Вахты Памяти – 2024».

Представители Совета молодёжи АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили почётную грамоту главы Бельского МО Тверской области за активное участие в организации и проведении «Вахты Памяти – 2024».В мероприятии приняли участие волонтёры из подразделений компании во Владимирской, Московской, Нижегородской и других областях РФ. Они вместе с членами нижегородского поискового отряда «Курган» обследовали территорию Бельского муниципального округа, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои с фашистскими захватчиками.В ходе экспедиции были подняты останки 26 бойцов и командиров Красной армии. Героев захоронили в братской могиле мемориального комплекса в г. Белый Тверской области. Волонтёры компании приняли участие в торжественной церемонии и возложили цветы к мемориалу.Отметим, что нефтетранспортная компания в рамках корпоративной благотворительной программы с 2019 года оказывает помощь в организации поисковых экспедиций. При поддержке предприятия было проведено 52 акции на территории разных регионов страны с участием более 500 волонтёров. Были подняты останки 635 воинов Великой Отечественной войны, установлены имена 36 из них.