Об этом сообщили эксперты РИА Новости.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес, основываясь на доле занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике за 2023 год.Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва, где более 55% работающих вовлечены в бизнес. Владимирская область заняла 44-е место, с долей предпринимателей в 38,2% (244,1 тысячи человек). За год количество предпринимателей в регионе увеличилось на 8,1%.Среди соседних регионов Владимирскую область обогнали Ивановская область (13 место), Ярославская область (18 место), Нижегородская область (25 место) и Рязанская область (26 место). В конце списка находятся Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Ингушетия, где доля работников малого и среднего предпринимательства составляет менее 25% от общего числа занятых в экономике региона.