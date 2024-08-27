17 партий мяса общим весом 82 килограмма сняли с продажи за первые 6 месяцев 2024 года. Продукция не соответствовала гигиеническим нормам. Всего за полгода специалисты исследовали 399 проб мяса и

17 партий мяса общим весом 82 килограмма сняли с продажи за первые 6 месяцев 2024 года. Продукция не соответствовала гигиеническим нормам. Всего за полгода специалисты исследовали 399 проб мяса и мясной продукции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В снятом с продажи мясе нашли патогенные микроорганизмы и сальмонеллу: Из пресс-релиза Роспотребнадзора Удельный вес проб мясной продукции, не