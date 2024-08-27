Во Владимире задымился городской автобус. Фото и видео транспорта, в котором казалось бы произошло возгорание, появились в социальных сетях 26 августа. Автобус двигался по маршруту 152. В то

Во Владимире задымился городской автобус. Фото и видео транспорта, в котором казалось бы произошло возгорание, появились в социальных сетях 26 августа. Автобус двигался по маршруту 152. В то время, когда началось задымление он был на ходу и проезжал на Нижней Дуброве, рядом с остановкой «Рынок Слобода». Ни в МЧС, ни в ГАИ сообщения о подобном