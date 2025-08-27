Во Владимире готовится к открытию центр русской культуры и спорта «Боголюбский». Идут последние приготовления, раскладывается инвентарь, протираются зеркала. Это уникальное пространство,

Во Владимире готовится к открытию центр русской культуры и спорта «Боголюбский». Идут последние приготовления, раскладывается инвентарь, протираются зеркала. Это уникальное пространство, подобного в областной столице еще не было. Здесь соединены физическое развитие и религиозно-культурное просвещение. Занятия будут вестись как в спортивных залах, так и в лекционных кабинетах. Проект реализуется Владимирской епархией вместе со спортивным центром