В бывшем цехе владимирской ТЭЦ пройдет премьера постановки Чернобыль. Путешествие с ангелом....

В бывшем цехе владимирской ТЭЦ пройдет премьера постановки "Чернобыль. Путешествие с ангелом". Автор экспериментального спектакля - актер владимирской драмы Александр Аладышев.Сценарий создан на основе рассказов ликвидаторов аварии. Режиссер Дмитрий Тишко также работал с документами, встречался со свидетелями чернобыльской трагедии лично. Выбранная площадка, уверены создатели постановки, дополнит сценарий лучше любой академической сцены. В моноспектакле также будет задействован хор Суздальского Спасо-Ефимиева монастыря. Премьера пройдет 8 и 9 октября на Большой Нижегородской, 91.Александр Аладышев, актёр Владимирского академического театра драмы, автор проекта:- Спектакль-мистерия... Такая связующая нить между прошлым, настоящим и будущим.