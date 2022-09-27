Какова роль разведки и спецслужб в истории России? Как выдержать поток информации и не утонуть в...

Какова роль разведки и спецслужб в истории России? Как выдержать поток информации и не утонуть в ней? На эти и другие вопросы ответил писатель, историк спецслужб Иосиф Линдер. Он встретился со студентами ВлГУ.Что можно считать первой спецоперацией в истории российской разведки? Какое влияние имеют секретные службы на историю России. На эти и другие вопросы отвечает историк спецслужб Иосиф Линдер.Иосиф Линдер, историк спецслужб профессор, ветеран "КУОС-спецназ":– Грамотное использование получаемой с помощью разведслужб информации позволяет государству выстроить надежную и стабильную систему обеспечения социальной безопасности населения. В этом основной фактор позволяющий правильно сориентироваться в сложных геополитических условиях и сохранить максимальное количество собственного населения в любых самых тяжелых условиях.Отвечая на вопрос студента о борьбе с фейками, профессор отметил: грамотность, психологическая устойчивость и хорошая физическая форма- это тоже важно, помогут не "утонуть" в информационном море.Иосиф Борисович автор сорока пяти книг. Он подписал и подарил студентам одну из последних - "История нелегальной разведки" и анонсировал выход новых произведений.Иосиф Линдер, историк спецслужб профессор, ветеран "КУОС-спецназ":– В конце года у меня выйдут еще два документальных романа о наших нелегальных разведчиках и о особистах, которые выполняли тоже особо секретное задание в период Великой Отечественной войны. Для того чтобы наши с вами молодые ребята гордились тем, что делали их дедушки и прадедушки. Все материала, которые я пишу они все строго документальные.Студенты заявили, что встреча вышла очень интересной.Лаура Кудиркайте, студентка юридического института:– Очень много интересных фактов, многое, что для себя открыли. Было очень интересно послушать как про истории, так и про нынешнюю ситуацию. Очень многое для себя узнали.Завершая Открытый диалог, Иосиф Линдер посоветовал студентам много и хорошо учиться, заниматься спортом.Юрий Колодин. "Вести-Владимир"