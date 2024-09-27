На мосту через Клязьму полностью заменили асфальтное покрытие. Движение осуществляется в полном режиме. Осталось лишь нанести разметку. Как рассказывают в подрядной организации, больше

На мосту через Клязьму полностью заменили асфальтное покрытие. Движение осуществляется в полном режиме. Осталось лишь нанести разметку. Как рассказывают в подрядной организации, больше полосы перекрывать не будут. Работы были завершены в ночь на 27 сентября. И если в темноте еще гремели дорожные катки, то уже утром жители города поехали по новому покрытию и без пробок.