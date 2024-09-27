«Ростелеком» подвел итоги четвертого этапа проекта #АртУлочкаРТК во Владимирской области. Традиционно роспись телекоммуникационных шкафов провайдера стала частью летнего фестиваля

«Ростелеком» подвел итоги четвертого этапа проекта #АртУлочкаРТК во Владимирской области. Традиционно роспись телекоммуникационных шкафов провайдера стала частью летнего фестиваля уличного искусства 33ZAGFEST. С июля по сентябрь лучшие художники региона расписывали объекты городской инфраструктуры областной столицы: фасады зданий, заборы и другие. В число объектов вошли и телекоммуникационные шкафы провайдера. Предварительно специалисты компании совместно с представителями муниципальной