Это 51-летняя кладовщица, 32-летний транспортировщик и 43-летний водитель.

Полиция Владимирской области раскрыла случай хищения деревянных поддонов на предприятии. Фигурантами дела стали трое работников. Это 51-летняя кладовщица, 32-летний транспортировщик и 43-летний водитель.Как сообщили в управлении МВД по региону, ущерб составил более 270 тысяч рублей. Выручку подозреваемые делили между собой. Кражи продолжались около четырех месяцев. Подозреваемым предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества, также с них взята подписка о невыезде.Напомним, ранее мы писали, что мертвый охотник среди туш подстреленных лосей был найден под Владимиром.