После гидравлических испытаний на сетях в районе пересечения центральных улиц Лакина и Куликова обнаружилась утечка на сетях. Бригаде рабочих пришлось вскрыть дорожное полотно по всей

После гидравлических испытаний на сетях в районе пересечения центральных улиц Лакина и Куликова обнаружилась утечка на сетях. Бригаде рабочих пришлось вскрыть дорожное полотно по всей ширине, чтоб вырезать поврежденный участок. Об этом сообщили в пресс-службе Владимиртеплогаза. Работами занимаются 2 мастера, 6 слесарей, 3 сварщика, кран, экскаватор, 2 машины по откачке воды и другая техника. Работы