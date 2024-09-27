Журавли собираются на юг. Стаю этих краснокнижных птиц удалось заснять жительнице села Матвейщево Юрьев-Польского района. Красивыми кадрами поделились в группе правительства области

Журавли собираются на юг. Стаю этих краснокнижных птиц удалось заснять жительнице села Матвейщево Юрьев-Польского района. Красивыми кадрами поделились в группе правительства области Вконтакте. На фотографиях видно, как журавли собираются вместе в поле перед отправкой в теплые края. На других снимках – уже летящая стая птиц. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Людмила Крышковец