Нарушены права заявителя на объективное рассмотрение обращения о необходимости удаления аварийного дерева.

В Карабаново Владимирской области заместитель главы городской администрации привлечена к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.По результатам прокурорской проверки установлено, что нарушены права заявителя на объективное рассмотрение обращения о необходимости удаления аварийного дерева. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. В итоге, аварийное дерево было убрано, восстановлены нарушенные права гражданина.Напомним, ранее мы писали, что в