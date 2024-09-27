Платная парковка на 87 мест будет работать на пересечении улиц Княгининская и Никитская.

Во Владимире начали тестировать платные парковки. Об этом рассказали в мэрии города.Платная парковка на 87 мест будет работать на пересечении улиц Княгининская и Никитская. Территория оборудована камерами видеонаблюдения. Известно, что с 1 октября припарковаться можно будет за 1 рубль за место. Оплата возможна через мобильное приложение или официальный сайт. Вся необходимая информация будет размещена на специальном табло возле парковки.Напомним, ранее мы писали, что