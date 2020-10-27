За сутки диагноз подтверждён у 95 человек.

На 27 октября во Владимирской области подтверждено ещё 95 диагнозов коронавирус. Из них: 18 во Владимире, 16 в Муромском, 13 в Гусь-Хрустальном, 8 в Ковровском, 5 в Кольчугинском, 5 в Судогодском, 4 в Александровском, 4 в Петушинском, 4 в Гороховецком, 4 в Селивановском, 3 в Меленковском, 3 в Юрьев-Польском, 2 в Суздальском, 2 в Собинском, 2 в Радужном, 2 в Вязниковском районах.Добавилось и жертв Covid-19. За минувшие сутки скончались ещё три пациента. Выздоровели 68 человек.Всего в области за период пандемии зарегистрировано 9212 инфицированных.Добавим, что с 28 октября Роспотребнадзор вводит по всей России .