На одной из улиц нью-йоркского Манхэттена появилась необычная картина. Художник изобразил президента США Дональда Трампа в виде иконы. Автор поставил картину у здания церкви Святого ..

На одной из улиц нью-йоркского Манхэттена появилась необычная картина. Художник изобразил президента США Дональда Трампа в виде иконы.Автор поставил картину у здания церкви Святого Томаса. На ней глава Белого дома изображен с нимбом вокруг головы в древних одеяниях. В одной из его рук – пустая книга, при этом глава государства указывает пальцем на ее страницы. Таким образом художник хотел намекнуть, что у Трампа нет каких-либо принципов, но он считает себя святым, сообщает