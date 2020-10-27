К исполнению обязанностей приступил заместитель Олег Медведев.

Ольга Молева ушла с поста руководителя управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Владимира. К исполнению обязанностей приступил заместитель Олег Медведев.Карьеру муниципального служащего Ольга начала в 2013 году. Она прошла путь от специалиста администрации Ленинского района до руководителя объединённого управления по делам молодёжи и спорта. На эту должность девушка была назначена в апреле 2018 года.