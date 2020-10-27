Председатель комитета Сергей Бирюков рассказал об итогах последнего встречи.

Необходимо остановить коммерциализацию медицинских услуг и изменить контроль за их качеством. К такому выводу пришли депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению. Председатель комитета Сергей Бирюков рассказал об итогах последнего встречи.