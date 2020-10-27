Председатель комитета Сергей Бирюков рассказал об итогах последнего встречи.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2020-sergej-biryukov-neobxodimo-ostanovit-kommercializaciyu-medicinskix-uslug.html" target="_blank">Сергей Бирюков: необходимо остановить коммерциализацию медицинских услуг</a> - Председатель комитета Сергей Бирюков рассказал об итогах последнего встречи.
[url=https://33live.ru/novosti/27-10-2020-sergej-biryukov-neobxodimo-ostanovit-kommercializaciyu-medicinskix-uslug.html]Сергей Бирюков: необходимо остановить коммерциализацию медицинских услуг[/url] - Председатель комитета Сергей Бирюков рассказал об итогах последнего встречи.