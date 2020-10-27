На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 18 во Владимире,
- 16 в Муромском районе,
- 13 в Гусь-Хрустальном районе,
- 8 в Ковровском районе,
- 5 в Кольчугинском районе,
- 5 в Судогодском районе,
- 4 в Александровском районе,
- 4 в Петушинском районе,
- 4 в Гороховецком районе,
- 4 в Селивановском районе,
- 3 в Меленковском районе,
- 3 в Юрьев-Польском районе,
- 2 в Суздальском районе,
- 2 в Собинском районе,
- 2 в Радужном,
- 2 в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9212 случаев заболевания.
- 1662 во Владимире,
- 1368 в Гусь-Хрустальном районе,
- 1030 в о. Муром,
- 782 в Петушинском районе,
- 763 в Ковровском районе,
- 697 в Александровском районе,
- 455 в Вязниковском районе,
- 399 в Собинском районе,
- 385 в Юрьев-Польском районе,
- 286 в Кольчугинском районе,
- 234 в Меленковском районе,
- 215 в Суздальском районе,
- 212 в Селивановском районе,
- 188 в Судогодском районе,
- 175 в Гороховецком районе,
- 155 в Киржачском районе,
- 115 в Камешковском районе,
- 91 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.