На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 18 во Владимире,- 16 в Муромском районе,- 13 в Гусь-Хрустальном районе,- 8 в Ковровском районе,- 5 в Кольчугинском районе,- 5 в Судогодском районе,- 4 в Александровском районе,- 4 в Петушинском районе,- 4 в Гороховецком районе,- 4 в Селивановском районе,- 3 в Меленковском районе,- 3 в Юрьев-Польском районе,- 2 в Суздальском районе,- 2 в Собинском районе,- 2 в Радужном,- 2 в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9212 случаев заболевания.- 1662 во Владимире,- 1368 в Гусь-Хрустальном районе,- 1030 в о. Муром,- 782 в Петушинском районе,- 763 в Ковровском районе,- 697 в Александровском районе,- 455 в Вязниковском районе,- 399 в Собинском районе,- 385 в Юрьев-Польском районе,- 286 в Кольчугинском районе,- 234 в Меленковском районе,- 215 в Суздальском районе,- 212 в Селивановском районе,- 188 в Судогодском районе,- 175 в Гороховецком районе,- 155 в Киржачском районе,- 115 в Камешковском районе,- 91 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.