В связи с проведением плановых профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети будут проводиться отключения технических средств.

В связи с проведением плановых профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети будут проводиться отключения технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.12 ноября будет отключен объект связи в деревне Окатово Гусь-Хрустального района, 16 ноября – в деревне Гридино Ковровского района, 19 ноября – в деревне Скрипино Меленковского района, 23 ноября – в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, 26 ноября – в Гороховце и 30 ноября – в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального. Работы будут проводиться с 10:00 до 16:00.В зоны охвата отключаемых на проведение работ объектов связи РТРС входят населённые пункты города Коврова, а также Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленковского и Селивановского районов.(Фото:Pixabay)