Причина - затруднительное финансовое положение управляющей компании, сложившееся из-за коронавируса.

Депутаты Владимирского горсовета освободили МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» от перечисления в бюджет Владимира 10% прибыли по итогам работы за 2020 год. Причина - затруднительное финансовое положение управляющей компании, сложившееся из-за коронавируса.Во время пандемии упала платёжная дисциплина населения, что привело к проблемам на предприятии. В частности, у организации не хватило средств на оплату кредитов и модернизацию компании.Напомним, что в мае текущего года горсовет также разрешил «Владимирводоканалу» не возвращать в бюджет 10% прибыли. Общая сумма, которую недополучит владимирская казна - не уточняется.