Официально признан факт, что в ряде случаев выздоровевший после коронавирусной инфекции человек в течение долгого времени страдает от ее последствий. Причем, тяжесть постковидного синдрома не зависит от тяжести заболевания, возраста, состояния здоровья и других факторов.

Официально признан факт, что в ряде случаев выздоровевший после коронавирусной инфекции человек в течение долгого времени страдает от ее последствий. Причем, тяжесть постковидного синдрома не зависит от тяжести заболевания, возраста, состояния здоровья и других факторов.Принято относить к постковидному синдрому симптомы, длящиеся более 12 недель, изменчивые, характеризующиеся волнообразным течением, которые нельзя объяснить никакими другими причинами. Синдром может возникнуть сразу после перенесенного Ковида или спустя некоторое время. Постковидный синдром официально описан Всемирной организацией здравоохранения в международной классификации болезней (МКБ-10) как «состояние после COVID-19».Основываясь на последних данных, постковидный синдром условно делится на две категории. Первый – подострый или продолжающийся симптоматический COVID-19, который включает симптомы, проявляющиеся в течение 4–12 недель после перенесенного острого COVID-19. Второй – хронический постковидный синдром, который включает симптомы, сохраняющиеся после двенадцати недель от начала острого COVID-19 и не связанные с какими-либо альтернативными заболеваниями. Снижение качества жизни было отмечено у 44,1 процентов пациентов.В проспективном когортном исследовании в печально знаменитом китайском городе Ухань долгосрочные последствия перенесенного острого COVID-19 были оценены путем обследования 1733 пациентов через 6 месяцев болезни. 76 процентов пациентов отметили хотя бы один симптом, среди которых, наиболее частым были утомляемость и мышечная слабость (63 процента), проблемы со сном и тревога (26 процентов), а также депрессия (23 процента).Получены достоверные данные о том, что на фоне острой коронавирусной инфекции у некоторых пациентов наблюдается изменение метаболизма кальция, сопровождающееся его снижением. Кроме того, в настоящее время известно, что пациенты с дефицитом питания подвергаются наибольшему риску респираторных осложнений.Частью общего лечения вирусных инфекций, в целом, является прием витаминов для улучшения исхода заболевания. На данный момент медиками рекомендовано пропить кальций для ускорения процессов восстановления организма. Дефицит кальция также влияет на общее состояние здоровья и самочувствие. На фоне дефицита этого микронутриента может возникать чувство сильной усталости, нехватки энергии и сил, раздражительность, нарушение когнитивных способностей.Карева Елена Николаевна – фармаколог, профессор кафедры молекулярной фармакологии им. Пирогова, утверждает, что дефицит кальция оказывает негативное влияние на течение болезни и ухудшает течение постковидного синдрома.– Патогенез постковидного синдрома еще только в процессе изучения. Но факт изнеможённости организма после этой тяжёлой вирусной инфекции зафиксирован однозначно. Реабилитация после заболевания должна быть комплексной. Витамины и минералы помогают справиться с последствиями болезни. При дефиците кальция и витамина С возникает чувство сильной усталости, нехватки энергии и сил, раздражительность, нарушение когнитивных способностей и мышечная усталость. Поэтому приём кальция совершенно необходим при восстановительном процессе. Еще важным фактором приёма кальция является тот факт, что при комплексном приёме его с витамином Д, он усваивается в разы лучше, и больше необходимых минералов не просто попадают в организм, а работают в полную мощь. «Компливит Кальций Д3 Форте» содержит 1000 мг карбоната кальция и 800 МЕ витамина Д. Приём этого комплекса заменит два препарата», – отмечает специалист.Нужно добавить, что в витаминно-минеральном комплексе (ВМК) «Компливит Кальций Д3 Форте» учтены и сбалансированы дозировки всех элементов. Принимая две таблетки в день, вы снижаете риск развития постковидного синдрома. Елена Карева также отмечает важность приёма ВМК согласно рекомендации в инструкции к нему: «Многие принимают витамины, когда вспомнят. Это касается и приёма лекарств зачастую, но я не устаю повторять, что только схема приёма, указанная в инструкции, даст положительный эффект, на который вы рассчитываете. Так как именно такие схемы были клинически изучены и подтвердили своё действие».«Компливит Кальций Д3 Форте» – витаминно-минеральный комплекс, применение которого рекомендовано врачами и фармакологами для профилактики гипокальциемии, которая является одним из факторов тяжёлого течения COVID-19 и постковидного синдрома. В составе Компливит Кальций Д3 форте содержится рекомендуемые суточные нормы кальция и витамина Д3. Важно отметить, что кальций в составе комплекса представлен в виде карбоната кальция – соли с максимальным содержанием элементарного кальция, то есть фактическое содержание кальция в ней наибольшее.«Не нужно ждать болезни, нужно позаботиться уже сейчас о своём здоровье и здоровье своих близких. Начинайте пить витамины уже сегодня. А также позаботьтесь о своих пожилых родителях, ведь именно они находятся в самом уязвимом положении перед лицом коронавирусной инфекции еще потому, что кальций после 50 лет начинает усваиваться всё хуже. И конечно, сделайте прививку от этого вируса. Приём Компливит Кальций Д3 будет хорошим помощником вашему организму и в период между двумя фазами вакцины», – резюмировала фармаколог Елена Карева