Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Горячая ночь
Погоня, массовое ДТП и взорвавшийся...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Горячая ночь
Погоня, массовое ДТП и взорвавшийся автомобиль Аварийные хроники минувшей ночи во Владимире.
- Вакцинация в нос
Инновационная разработка Владимирских биоинженеров. В "Генериуме" изобрели иной способ доставки вакцины от ковида в организм.
- Готов? Пошёл!
От тренировки на земле до проверки навыков в воздухе. В Суздальском районе прошли занятия летных экипажей и спасателей МЧС России.