Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Горячая ночь Погоня, массовое ДТП и взорвавшийся...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Горячая ночьПогоня, массовое ДТП и взорвавшийся автомобиль Аварийные хроники минувшей ночи во Владимире.- Вакцинация в носИнновационная разработка Владимирских биоинженеров. В "Генериуме" изобрели иной способ доставки вакцины от ковида в организм.- Готов? Пошёл!От тренировки на земле до проверки навыков в воздухе. В Суздальском районе прошли занятия летных экипажей и спасателей МЧС России.