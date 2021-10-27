Третий автомобиль повреждён на площади пол квадратных метра.

В 02-40 27 октября на проспекте Ленина у дома №35 Б сгорели два легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет.На момент прибытия пожарных существовала угроза распространения огня. Сотрудники МЧС не допустили возгорания третьей машины и ликвидировали пожар на площади 10,5 квадратных метров. Третий автомобиль повреждён на площади пол квадратных метра.На место происществия выезжали 4 единицы техники, а также 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.