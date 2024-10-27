5 пожаров потушили спасатели за 26 октября во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. Так, за сутки было два пожара в банях. Первый произошел в Муроме на Владимирской

5 пожаров потушили спасатели за 26 октября во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. Так, за сутки было два пожара в банях. Первый произошел в Муроме на Владимирской улице. Площадь огня – 18 квадратов. Пламя ликвидировали 15 спасателей. Вторая баня загорелась в Коврове на улице Маяковского. 9 пожарных потушили 5 квадратов огня.