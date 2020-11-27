В 11 часов 12 минут поступило сообщение о ДТП на дороги Владимир-Суздаль у поворота на поселок Садовый.

В 11 часов 12 минутпоступило сообщение о ДТП на дороги Владимир-Суздаль у поворота на поселокСадовыйНа место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств (бензовоза и двух грузовых автомобиле) с последующим возгоранием двух грузовых автомобилей, пострадало 2 человека.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудники МЧС провели пенную атаку, не допустили распространения огня на бензовоз и ликвидировали пожар на площади 50 кв.м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 20 человек, 6 единиц техники.