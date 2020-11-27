Движение по трассе трасса Р-132, у поворота на посёлок Садовый, ограничено. Регулируют движение инспекторы ГИБДД.

Утром 27 ноября около 11:00 в Суздальском районе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил топливо. В результате аварии машины загорелись. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.На месте работает полиция, скорая помощь и МЧС региона. К полудню известно о двух пострадавших. Движение по трассе Р-132, у поворота на посёлок Садовый, ограничено. Регулируют движение - инспекторы ГИБДД.Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 11:12. Известно, что после столкновения оба авто загорелись.«Пожарные не допустили распространения огня на бензовоз и потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 20 человек и 6 единиц техники», - пояснили в пресс-службе ведомства.Подробности происшествия уточняются. Следите за нашими публикациями.