Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова рассказала, что чаще всего в тяжёлом состоянии оказываются пенсионеры старше 70 лет с хроническими заболеваниями.

29 ноября состоялся брифинг по ситуации с коронавирусом. Директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова рассказала, что чаще всего в тяжёлом состоянии оказываются пенсионеры старше 70 лет с хроническими заболеваниями. В основном это диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.Есть случаи, когда в реанимации оказываются пациенты, которые лечились самостоятельно, начитавшись в интернете недостоверной информации от псевдоспециалистов.Однако главврач Владимирской области напомнила, что в случае ухудшения здоровья необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.Добавим, что в регион поставлено 13 различных препаратов для лечения ковида. Бесплатные лекарства уже раздают нуждающимся. Ожидается, что их получат 6500 пациентов.