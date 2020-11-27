В аптеках региона не хватает антибиотиков, противовирусных, гормональных противовоспалительных и противотромбозных препаратов. Такие неутешительные выводы сделали общественники в

В аптеках региона не хватает антибиотиков, противовирусных, гормональных противовоспалительных и противотромбозных препаратов. Такие неутешительные выводы сделали общественники в результате всероссийского мониторинга аптек. Во Владимирской области активисты и эксперты ОНФ проверили 129 аптек в 25 населенных пунктах области. Более, чем в 6% организаций отсутствуют антибиотики с действующими веществами: Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин. В 27,1% случаев у