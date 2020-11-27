К сожалению, не каждая женщина, по медицинским показаниям, может стать мамой.

Последнее воскресенье ноября в России считается Днем Матери. К сожалению, не каждая женщина, по медицинским показаниям, может стать мамой. Но решить проблему помогут владимирские медики из "Центра ЭКО".Каждая седьмая женщина в нашей стране сталкивается со страшным диагнозом - "бесплодие". Кто-то сразу обращается к врачу, кто-то лечится народными методами, боясь современной процедуры ЭКО. Врачи Владимирского "Центра ЭКО", подтверждают, это, действительно, серьезный шаг, именно поэтому женщины проходят обязательное обследование.Ольга Костина, врач-репродуктолог "Центр ЭКО" г. Владимир: «Но она совершенно не страшная, безболезненная. Самое главное здесь правильно выполнять рекомендации врача и не пропускать приемы лекарственных препаратов. В случае каких-то неприятностей сразу звонить доктору своему, мы всегда со своими пациентами на связи и в любое время дня и ночи они могут нам позвонить».В лаборатории благодаря точным движениям эмбриолога зарождается жизнь. Через несколько дней эмбрион из пробирки перенесут будущей маме. Ежегодно в России проходит более ста тысяч программ ЭКО. В большинстве случаев беременность наступает с 1-3 попытки. ЭКО можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.Ольга Подыма, врач-репродуктолог "Центр ЭКО" г. Владимир: «Самое главное, что его можно сделать у нас в регионе, во Владимире. Не нужно ехать в другие регионы, особенно это важно сейчас в связи с эпидситуацией. Что бы получить направление на бесплатную процедуру необходимо пройти обязательное обследование. В дальнейшем предстоит выдача направления. Наша клиника помогает на всех этапах этого процесса».Клиника "Центр ЭКО" помогает в лечении всех форм бесплодия, даже самых тяжелых патологий. Главная задача, говорят врачи, помочь всем пациентам стать счастливыми родителями.Екатерина Таманова, Андрей Синягин«Вести-Владимир»