Открытие медучреждения переносили несколько раз, на данный момент корпус превратился в долгострой.

Подмосковная компания «АСГ Техно Строй» отсудила у «Обстройзаказчика» почти 400 млн рублей за недоделанный роддом. Акушерское отделение в Коврове не могут открыть уже три года.Изначально медцчреждение планировали открыть в 2020 году, однако первый подрядчик не смог завершить стройку в установленный срок. Контракт, стоимостью более 800 млн рублей, заключили с «АСГ Техно Строй», но открытие снова перенесли на конец 2021 года, а после из-за подорожания стройматериалов — на сентябрь 2022 года. Позже в проекте обнаружили проблемы, из-за которых ввод в эксплуатацию сместили на начало 2023 года.В отношении подрядчика возбудили уголовное дело по факту мошенничества — в строительстве роддома он использовал материалы, не указанные в договоре, из-за чего потрескались все стены в здании. В то же время «Обстройзаказчика» обвинили в халатности — заказчик не оплатил строительные работы. В результате подрядчик подал иск во Владимирский артибтражный суд. Судья удовлетворил заявление и обязал госучреждение выплатить компании «АСГ Техно Строй» 392,3 млн рублей.