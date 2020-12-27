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<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2020-vladimirskij-vrach-rasskazal-kak-perezhit-novyj-god-bez-posledstvij-dlya-zdorovya.html" target="_blank">Владимирский врач рассказал, как пережить Новый год без последствий для здоровья</a> - А вот как не попасть после новогоднего застолья к врачу? Наверное, главное правило- знать во всем меру. Обсудим тему с врачом.