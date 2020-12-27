Вполне возможно, что работы начнутся в 2021 году.

В конце недели мэр Владимира Андрей Шохин и председатель горсовета Николай Толбухин пообщались в онлайн-формате с участниками конкурса «Лучший учитель».Во время беседы глава областного центра озвучил информацию о переговорах с «Внешэкономбанком» и «ДОМ.РФ» о строительстве в городе новых общеобразовательных учреждений.«Достигнута договоренность о возведении школы на 1500 мест. Возможно, что работы начнутся в 2021 году», — поделился градоначальник.Он подчеркнул, что при достижении соответствующих договоренностей сотрудничество с инвесторами на этом не ограничится. Их планируется привлечь для финансирования строительства нового учреждения в микрорайоне Сновицы-Веризино.