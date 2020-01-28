28.01.2020

2020-01-28 18:00:03

Надземные переходы на Пекинке: безопасно, но неудобно

Надземные пешеходные переходы над владимирским отрезком Пекинки. Безопасно, но неудобно. Как оценивают решение Упрдора о замене обычных светофоров сами владимирцы?

Над лестницами нового надземного перехода монтируют навесы. Огромная металлоконструкция в районе ЖКХ «Содышка» должна быть готова уже к 5 февраля. Пропускная способность подобного сооружения - 400 человек в час, поэтому рабочие трудятся практически без перерыва. Быстровозводимые переходы уже установлены на всём владимирском отрезке Пекинки. Жители поселка РТС до сих пор не пришли к единому мнению. Что лучше: навесные переходы или обычная дорожная разметка и светофор?

-Когда раньше переходили по светофору, всё равно какие-то машины выезжали - то с одного проезда, то с другого... а здесь как-то более спокойно,- говорит Татьяна Парт, жительница г. Владимира.

- А место расположения как Вам?

-Удобно.

Есть у пешеходов и другие вопросы. Уверены: предусмотрено не всё.

-Мамы с колясками под таким уклоном - это просто невозможно, ни подняться, ни спуститься. Безопасность абсолютно отсутствует. Для нас, для молодых, для ног очень хорошо, - считает Борис Поздеев, житель г. Владимира.

Новейшие лестничные модули- малая часть реконструкции городского участка трассы М7. Помимо новых переходов, расширена проезжая часть, установлены отбойники, оборудованы остановки общественного транспорта. Житель Веризино Валерий Лукин пользуется местным переходом каждый день. По его мнению, несмотря на все удобства, качество выполненных работ оставляет желать лучшего.

- С детьми тяжело, вижу как ходят с детьми маленькими с колясками, ну и пожилые тоже тяжело, - жалуется Валерий Лукин, житель г. Владимира.

- А что нужно сделать, чтобы он удобнее стал?

- Может поположе лестницу сделать.

Главная задача модернизации Пекинки и ее переходов - повышение уровня безопасности людей и снижение аварийности, подчёркивают в Упрдоре. Новые конструкции предусматривают не только пандусы для инвалидов и женщин с колясками, но и специальные лифты.

- Для безопасности пешеходов в конце 2019 года на участке трассы М7 «Волга», подъезд к Иваново с 10 по 21 км в черте Владимира установлено пять дополнительных надземных переходов. Разделение транспортного и пешеходного потоков позволит снизить количество ДТП с пешеходами. В январе по переходам запущено рабочее движение, лестничные сходы оборудованы пандусами. На объектах продолжаются пуско-наладочные работы, в том числе по подъемному оборудованию для удобства маломобильных групп населения. Работы идут по графику и завершатся к 1 апреля 2020 года, - комментирует ситуацию ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород»

Впрочем, статистика - в пользу решения дорожников. С 2017 года на владимирском участке М7 произошло 44 наезда на пешеходов. 10 человек погибли. 35 получили ранения.

Александр Сыпченко, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»