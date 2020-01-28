28.01.2020

2020-01-28 17:10:03

Топиарий - живая скульптура на дачном участке

Завести коня, льва, слоненка или крокодила можно на дачном участке. Все они будут живыми, хорошо перезимуют на свежем воздухе и будут круглый год удивлять ваших соседей и друзей. И это не утопия.

Речь идет о топиарном искусстве. Проще - создание скульптурных композиций из деревьев и кустарников. Это модное направление, которое активно развивается в ландшафтном дизайне в последние годы. Мы решили подключиться к этому интересному способу решения пространства на приусадебном участке. Об этом мы поговорим с методистом станции юннатов "Патриарший сад" Валентиной Блиновой.

- Во-первых, можно топиарным искусством и дома заняться. Потому, то маленькие деревья - бонсай, о них многие слышали. Но вот, как их делать? Нужно же технологию почитать. Во-вторых, очень много разновидностей, оказывается бансай существует. Такие направления - тюкан, сякан, сокан, кенгай, монкабури, мойёги. Это разные направления, то есть дерево вы формируете или в один, или в два ствола, или в несколько стволов. И всё зависит от того, куда вы ветвь направите, под каким углом. Видите, у них целая систематика. Но, конечно, это только для очень увлеченных и продвинутых людей. Даже киотская технология существует, когда дерево выращивают на пеньке криптомерии. Это не просто.

- Это как прививка?

- Это не прививка. Срублена криптомерия, остался пенек. В него внедряется новое растение. Тут много тонкостей, мелочей, нужно очень много приборов различных, посуда. Сами поддоны, в которых выращиваются тоже особые, красивые и разной формы. Можно взять и наши растения. Вишню попробовать. И ещё какие-то медленно растущие деревья. Или замедлять их рост. Можно с вязом поэкспериментировать. Порода очень пластичная, можно гнуть ветви хорошо.

- А каким образом замедляется рост искусственно? Это какие-то специальные вещества нужны?

- Раньше таких веществ не было. Это сейчас появились — атланта и другие. А раньше перетягивали ствол, наклоняли ствол, прищипывали, почки убирали. Питания было мало и дерево росло медленно.

- Но ведь оно может заболеть.

- А дезинфицировали, все инструменты стерильные. Но такое направление топиарного искусства, как наваки — тут уже поле деятельности гораздо шире. Многие могут. Попробовать. Например, многим нужна беседка. Красота. То есть, дерево дикорастущее, неприхотливое. И делай с ним, что хочешь. Кто не видел ниваки в Патриаршем саду? Приходите. Но она получилась естественным путем, случайно — такая беседка из лиственницы. Просмотрите всё внимательно. Как ствол загнут, под каким углом ветви, где обрезка была, свисают ветви. Вы видите эту замечательную беседку из лиственницы и вы можете такую же создать. И не обязательно из лиственницы, возьмите вяз, попробуйте берёзу, другие растения, которые гнуться. Иву можно. А вообще, что такое топиарное искусство. Это такой сложный процесс изменения естественной формы. И придание геометрических и даже фантастических форм или с помощью стрижки, или формовки. История его очень примечательна, этого топиарного искусства. Оно зародилось очень давно в Китае. 2 тыс. лет назад. А потом проникло в Японию, там получило новое развитие. А вот в Европе по-другому развивалось топиарное искусство. Оно было развито в Древнем Риме. Потом в эпоху средневековья почти исчезло, потому, что это сложное искусство. Тут нужны очень опытные люди. Это ещё в Древнем Риме, людей, владевших топиарным искусством называли топиарии. Иметь в своём саду несколько топиарных произведений считалось символом власти и богатства. У нас можно для топиарной стрижки попробовать тис и бирючину. Это очень пластичная культура для стрижки. Из неё можно многое выстричь. Из туи можно делать топиарные изделия. Или спирали. Это не так сложно. Нужна только веревка. Спираль делаете вокруг туи и по ней секатором стрижете. Когда вы будете стричь, фитонциды выделяются и вы оздоравливаетесь. Поэтому, топиарное искусство — оно ещё и лечебное.

Виктория Михеева «Радио России-Владимир»