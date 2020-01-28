28 января состоялось заседание попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники мероприятия обсудили проблемы киноиндустрии, а также задачи по развитию отрасли.

28 января состоялось заседание попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники мероприятия обсудили проблемы киноиндустрии, а также задачи по развитию отрасли.Помимо главы нижней палаты парламента в работе попечительского совета ВГИК приняли участие режиссеры Федор Бондарчук и Владимир Меньшов, генеральный директор Rambler&Co Александр Мамут, заместитель министра культуры России Николай Овсиенко, а также председатель правления "Мосфильма" Карен Шахназаров и многие другие заметные и влиятельные деятели отрасли. В частности, они обсудили вопрос повышения конкурентоспособности отечественного кино.Как подчеркнул Вячеслав Володин, все проекты и инициативы, у которых есть запрос на поддержку, должны приближать отрасль к поставленным целям и задачам. "Через подготовку ребят, которые могут себя реализовать, необходимо выходить на качественные фильмы", – объяснил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что поддержка отрасли должна быть эффективной. Также он обозначил главную задачу попечительского совета ВГИК."Сделать все возможное, чтобы главный вуз кинематографии и дальше оставался драйвером развития киноиндустрии", – указал Вячеслав Володин.Напомним, спикер нижней палаты парламента возглавил попечительский совет ВГИК в июле 2019 года. Володин отметил большой вклад, который внес вуз в сохранение традиций и духовных ценностей в стране.