На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу на востоке Москвы столкнулись грузовик и легковушка, передает сетевое издание . В результате ДТП оказались заблокированы ..

На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу на востоке Москвы столкнулись грузовик и легковушка, передает сетевое издание "". В результате ДТП оказались заблокированы почти все полосы для движения – машины могут проехать только по крайнему левому ряду. Данных о пострадавших в результате аварии не поступало.