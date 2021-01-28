На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу на востоке Москвы столкнулись грузовик и легковушка, передает сетевое издание . В результате ДТП оказались заблокированы ..
<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2021-gruzovik-popal-v-avariyu-na-vostoke-moskvy.html" target="_blank">Грузовик попал в аварию на востоке Москвы</a> - На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу на востоке Москвы столкнулись грузовик и легковушка, передает сетевое издание . В результате ДТП оказались заблокированы ..
[url=https://33live.ru/novosti/28-01-2021-gruzovik-popal-v-avariyu-na-vostoke-moskvy.html]Грузовик попал в аварию на востоке Москвы[/url] - На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу на востоке Москвы столкнулись грузовик и легковушка, передает сетевое издание . В результате ДТП оказались заблокированы ..