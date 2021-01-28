В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2021-rody-v-epoxu-kovida.html" target="_blank">Роды в эпоху ковида</a> - В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.
[url=https://33live.ru/novosti/28-01-2021-rody-v-epoxu-kovida.html]Роды в эпоху ковида[/url] - В 2020-ом году 3 200 малышей появились на свет в стенах областного перинатального центра. Какие коррективы в его работу внесла пандемия коронавируса? Рассказала главный врач перинатального центра Надежда Туманова.