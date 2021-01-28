Почти шесть тысяч жителей Владимирской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома». Из них более 1,5 тысячи подключили услугу в 2020 году. По сравнению с 2019 годом популярность сервиса

Почти шесть тысяч жителей Владимирской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома». Из них более 1,5 тысячи подключили услугу в 2020 году. По сравнению с 2019 годом популярность сервиса выросла на 30 %. Самыми востребованными стали камеры внутреннего видеонаблюдения. Наиболее активный рост продаж наблюдался с мая по август. Особенно популярна услуга во Владимире, Гусь-Хрустальном, Судогодском и Ковровском районах.