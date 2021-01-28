Медицинский центр вернётся к лечению пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата.

Во Владимирской области наметилась тенденция к освобождению коек для лечения пациентов с коронавирусом. Об сообщила этом директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.«Свободно около 38% мест. В феврале к своему профилю вернётся Областной центр специализированных видов медицинской помощи в Пиганово», - отметила глава ведомства.Свободные койки будут использоваться для реабилитации и долечивания пациентов, перенесших Covid-19. Для этого задействуют Областной госпиталь для ветеранов войн и ряд других медицинских учреждений.