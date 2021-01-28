Количество россиян, заразившихся коронавирусом, за последние сутки выросло. Подробности раскрыли в оперативном штабе.

Количество россиян, заразившихся коронавирусом, за последние сутки выросло. Подробности раскрыли в оперативном штабе.За последние сутки в России подтвердили 19 138 новых случая.В оперативном штабе рассказали, что у 11,5 процентов из них не наблюдалоськлинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 26 775 человек,умерли 575 пациентов.Лидером среди российских регионов по количеству инфицированных являетсяМосква. Суточный прирост в столице составил 2 897 человек. За суткискончались 62 пациента, 6 142 были выписаны из больниц.На втором месте расположился Санкт-Петербург с 2 128 новых случаев.Далее идет Московская Область, где выявили 939 больных. Четвертую и пятуюстрочку занимают Нижегородская и Воронежская области с 469 и 382 случаями.Таким образом, всего на сегодняшний день выявлено 3,8 миллионовслучаев коронавируса в 85 регионах. Победили опасную болезнь 3,2 миллионачеловек. Жертвами коронавируса нового типа стали 71 651 граждан.Ранее стало известно о смягчении ряда ограничений в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 27 января все рестораны, бары, клубы и другие заведения возобновят работу в ночные часы.Также со вчерашнего дня требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим, теперь носит рекомендательный характер. Руководители организаций и предприятий будут сами решать, необходимо ли им снова менять режим работы.