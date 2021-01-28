В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа по подозрению в получении взятки был задержан заметный чиновник, передает . Речь идет о заместителе директора филиала Центра ..

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа по подозрению в получении взятки был задержан заметный чиновник, передает . Речь идет о заместителе директора филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО. Эта контора является подведомственным Росприроднадзору учреждением.Следствие считает, что задержанный получил от генерального директора ООО "СеверАвтоТранс" более 350 тысяч рублей. За эти деньги он должен был изготовить положительный отчет о некоей проверке. Теперь в тонкостях дела разбираются правоохранительные органы.