Рост составит 10%, то есть с 6,5 рублей до 7,15 с квадратного метра жилья.

Во Владимирской области впервые за шесть лет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин. Рост составит 10%, то есть с 6,5 рублей до 7,15 с квадратного метра жилья. Следовательно, в январских квитках жители региона увидят новую сумму.По прикидкам регионального Фонда его счета пополнятся на 114 млн рублей. На эти средства планируется дополнительно отремонтировать 57 многоквартирных домов.Интересно, что Владимирская область — один из пяти регионов ЦФО, в которых плата не повышалась ни разу. При этом у соседей, в Ивановской или Ярославской областях, цифры в квитках растут регулярно.Напомним, что в декабре Попечительский совет повышение минимальной платы за капитальный ремонт жилых домов.