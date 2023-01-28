Власти Владимира намерены бороться с работой круглосуточных клубов и баров.

Власти Владимира намерены бороться с работой круглосуточных клубов и баров. Проблему обсудили на заседании городского штаба правопорядка под председательством первого вице-мэра Владимира Гарева. В мэрии напомнили, что продажа алкоголя в ночное время в этих заведениях запрещена.В конце прошлого года сотрудники полиции совместно с представителями администрации проводили рейды на улицах Белоконской, Тракторной, Северной, Ново-Ямской, Лескова, Егорова, Красносельском проезде, а также в других частях города. Какое-то время ночные заведения соблюдали правила, но теперь ситуация снова вызывает опасения.По данным УВД, с начала года поступило больше двадцати сигналов о правонарушениях, связанных с работой «наливаек». Чаще всего это происходит после двух часов ночи.Для пресечения подобных правонарушений, полиция организовала дежурства в окрестностях улицы Большой Московской. Вечером и ночью территорию проверяют пешие и автомобильные патрули.