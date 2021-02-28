Породу кошек с вытянутой мордочкой и большими ушами сравнивают с гордыми горцами и в народе называют грузинами.

Начало весны ознаменуется Всемирным Днем кошек. Уж сколько вариантов котов мы обсудили в нашем субботнем эфире.. и всё равно у нас есть, чем вас удивить ..Породу кошек с вытянутой мордочкой и большими ушами сравнивают с гордыми горцами и в народе называют грузинами. Однако своим происхождением с Грузией они не связаны, их родина - Таиланд. А порода таких необычных кошек - сиамо-ориентальная. Они славятся не только внешним видом, но и высоким уровнем интеллекта.Константин Бурмистров, хозяин кошки Елизаветы:- Кошек этой породы иногда сравнивают с собакой. Как неудивительно, любимая команда у них - это апорт. Наша Елизавета не исключение. Любимая её игрушка - тапка. Видишь у меня тапка, принеси мне тапку...Интересно, что у ориентальных кошек уши растут быстрее, чем тело. И трехмесячный котенок становится похож на ушастого пришельца.По характеру грузины коммуникабельные и очень преданные. Они сопровождают хозяина повсюду - встречают с работы, участвуют в домашних делах, даже готовы поддержать разговор, используя при этом целую палитру звуков.Как рассказывает Наталья, ориенталов легко всему научить, даже ходить в туалет. Вот только из-за своей лидерской натуры кошки могут своевольничать и поступать вопреки хозяйским приказам. Елизавету начали приучать к порядку с трех месяцев.Наталья Бурмистрова, хозяйка кошки Елизаветы:- Кошек нужно воспитывать, чтобы домашний питомец знал, что можно, а что нельзя в доме. Мы для себя открыли вот такой нехитрый способ - пульверизатор. В него выливается простая водопроводная вода, кошке никакой боли это не приносит, только маленькие неудобства.А вот делить внимание хозяина с другими питомцами коты-грузины не любят - они стараются лидировать и позиционируют себя, как главного члена семьи.Олеся Мусаибова, хозяйка кота Компота:- У нас даже собака прибегает большая, он её даже не боится. Считается, как-то наравне с ней.// Профиль такой грузинский, мы даже думали имя ему грузинское дать...но дочка решила, что будет Компот. Она очень любила мультики 3 кота.Кот Компот, как настоящий грузин, любит вкусно поесть. Не отказался бы и от шашлыка- жалко, редко достаётся.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"