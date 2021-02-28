Из разноцветных яиц у нее вылупились разноцветные цыплятки.

И еще немного весеннего настроения...от агронома Анастасии Селивановой. Из разноцветных яиц у нее вылупились разноцветные цыплятки. И это так мило. Давайте посмотрим.