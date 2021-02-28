Из разноцветных яиц у нее вылупились разноцветные цыплятки.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2021-v-aleksandrovskom-rajone-agronom-vyrashhivaet-cyplyat-.html" target="_blank">В Александровском районе агроном выращивает цыплят </a> - Из разноцветных яиц у нее вылупились разноцветные цыплятки.
[url=https://33live.ru/novosti/28-02-2021-v-aleksandrovskom-rajone-agronom-vyrashhivaet-cyplyat-.html]В Александровском районе агроном выращивает цыплят [/url] - Из разноцветных яиц у нее вылупились разноцветные цыплятки.