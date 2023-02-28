Первые специальные выплаты также получили медработники: на счета 5737 человек переведено почти 47 млн рублей.

Все меры господдержки теперь можно оформить в рамках «одного окна». Об этом рассказал управляющий владимирским отделением недавно созданного Социального фонда РФ Антон Курбаков.В регионе сохранены все 19 клиентских служб ПФР, которые перешли под управление Социального фонда. Они находятся по прежним адресам. С 23 февраля у единого контакт-центра новый номер – 8-800-100-00-01.«С 1 января вступило в силу законодательство о едином пособии. Рассматривать заявления начали с 3 января. За январь и февраль выплаты одобрены на 22200 детей до 17 лет, а также для 920 беременных женщин. Семьям перечислено более 245 млн рублей», – подчеркнул Антон Курбаков.Единое пособие – это мера господдержки пар, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от этого показателя (13944 рубля).«Пособие объединяет ряд выплат для родителей – на первого и третьего ребёнка до 3 лет, а также на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Для получения средств, как правило, достаточно подать заявление через госуслуги. Остальные сведения проверяются нашими специалистами», - добавил руководитель.С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить его на любого ребёнка, а не только на второго. Причём семья может одновременно получать и единое пособие, и средства из материнского капитала на одних и тех же детей.Первые специальные выплаты также получили медработники: на счета 5737 человек переведено почти 47 млн рублей.Добавим, что с начала года в регионе проиндексировано 20 различных социальных пособий и выплат.