Никита Хрущев посетил несколько крупных колхозов, его всюду сопровождали репортёры. Редактор газеты ПРАВДА получил от своего репортёра фото для статьи, где Хрущёв был снят на свиноферме.
Редактор стал размышлять, какой бы заголовок придумать для статьи, так чтобы броско было, но и без политических подвохов.
Мысленно перебирает варианты:
ТОВАРИЩ ХРУЩЁВ СРЕДИ СВИНЕЙ!
Нет не звучит.
СВИНЬИ ОКРУЖАЮТ ТОВАРИЩА ХРУЩЁВА!
Могут и "по шапке" дать. Не подходит.
Наконец, перебрав много вариантов, выбрал:
ТРЕТИЙ СЛЕВА - ТОВАРИЩ ХРУЩЕВ!
еще анекдот!